Gölete giren çocuk boğuldu

Gaziantep'ten ailesiyle birlikte Yesemek Mahallesi'ne biber tarlasında çalışmak üzere gelen Muhammed Hinki (14), serinlemek için Güneş Göleti'ne girdi.

Yüzme bilmeyen Hinki'nin bir müddet sonra suda çırpındığını görenler suya atlayarak çıkardı. Kalbi duran Hinki, vatandaşlar ve olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAŞAMA DÖNDÜRME ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde sudan çıkarılan Hinki'yi yeniden hayata döndürmek için uzun süre müdahale edildiği bu sırada ailesinin ise ağlayarak müdahaleyi izlediği görülüyor.