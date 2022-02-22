"Gölevez" hasadı başladı

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde özellikle Muz seralarının çevrelerinde üretimi yapılan Gölevez bitkisi tarlardan toplanarak pazarlarda satışa başlandı.

Muz serası çevresinin yanı sıra tüketilmek üzere evlerinin bahçelerinde üretimi yapılan Gölevez büyüklüğüne göre 7 ile 10 lira arasında satıyor.

Gölevez İhtiyaç kadar topraktan çekiliyor ve patates gibi sulu yemeklerde kullanılıyor.

Türkiye'de sadece Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ve Anamur'da tamamen hiç gübre ve ilaç kullanılmadan organik olarak üretiliyor. Bir patates türü olarak bilinen Gölevezi ülke geneline yaymak için çalışmalar yapılıyor.