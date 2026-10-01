Göllere bırakılan 9 milyon balık kabusa döndü!

Yetkililer belirli göllerde özel arındırma çalışmaları yürütürken, bir yandan da ekosistemi rahatlatmak için ziyaretçileri bu "işgalci" balıkları avlamaya teşvik ediyor. Ancak aradan geçen yarım asra rağmen 35 gölün hala bu balıkların kontrolünde olması, doğanın dengesiyle oynamanın ne kadar zor telafi edilebileceğinin en büyük kanıtı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör