Gönen’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 gözaltı

Olay, Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi 8000 sokak'ta yaşanan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucunda Yılmaz Kirpi (23), ateşli silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kirpi'yi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kirpi, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen detaylı araştırma sonucunda, saldırının faili olduğu belirlenen M.M. (37), olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 100 adet fişek ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.M. ile birlikte olayla bağlantılı toplam 7 kişi gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.