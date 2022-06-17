Gönül Dağı Nerede? Gönül Dağı Nerede Çekiliyor, Hangi İlde Ve İlçede?

Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmış dizi Gönül Dağı, Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini ele almaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar. Dizi bu şekilde başlayıp farklı serüvenlerle izleyiciden ilgi topladı. Dizide en beğenilen ise Gönül Dağı'nın çekildiği yerdi. Gönül Dağı nerede? Sorusunun yanıtını araştırdık. Gönül Dağı nerede çekildi, hangi ilde ve ilçede? İşte yanıtı…

Gönül Dağı Nerede?

Türkiye'de gerçekte Gönül Dağı şeklinde bilinen bir dağ yoktur. Gönül Dağı efsanesi de dizinin senaryosu gereği kurgulanmış bir efsane olarak bilinir. Gönül Dağı denildiğinde Neşet Ertaş'ın aynı isimli türküsü akla gelmektedir. Bozkır topraklarında çekilen dizi Gönül Dağı ile bağdaştırılmıştır.

Gönül Dağı Nerede Çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi diyebiliriz.