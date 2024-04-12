Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu sorusu araştırılıyor. Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı, yok mu?
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM 13 NİSAN
Gönül Dağı 135. bölüm ne zaman?
Her hafta Cumartesi günleri ekrana gelen Gönül Dağı yeni bölümü TRT 1 yayın akışı ile bu hafta yayında olacak.
İşte, TRT1 yayın akışı;
13 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.48
İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50
Bir Sevdadır
10.15
Hayallerinin Peşinde
11.30
Yaşam Başka Yerde
11.50
Kod Adı Kırlangıç
14.15
Kara Ağaç Destanı
17.55
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00
Ana Haber
20.00
Gönül Dağı
22.55
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.15
Kara Ağaç Destanı
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gönül Dağı 134.Bölüm Özet
Amcaoğulları, Rıfat'a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır. Ortalıktan kaybolan Rıfat'ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim'i unutabilmek için Hafıza Kuyusu'nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin'i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin'le birlikte kızı Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?