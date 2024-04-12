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Giriş Tarihi: 12.4.2024 20:57

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 135. Bölümü ile gündemde. Bayram haftası nedeniyle birçok dizinin yayınlanmadığı haftada, bayramın son bulmasıyla Gönül Dağı yeni bölüm var mı yok mu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı? İşte, detaylar!

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı?

Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu sorusu araştırılıyor. Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı, yok mu?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM 13 NİSAN

Gönül Dağı 135. bölüm ne zaman?

Her hafta Cumartesi günleri ekrana gelen Gönül Dağı yeni bölümü TRT 1 yayın akışı ile bu hafta yayında olacak.

İşte, TRT1 yayın akışı;

13 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48
İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50
Bir Sevdadır

10.15
Hayallerinin Peşinde

11.30
Yaşam Başka Yerde

11.50
Kod Adı Kırlangıç

14.15
Kara Ağaç Destanı

17.55
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00
Ana Haber

20.00
Gönül Dağı

22.55
Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.15
Kara Ağaç Destanı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül Dağı 134.Bölüm Özet

Amcaoğulları, Rıfat'a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır. Ortalıktan kaybolan Rıfat'ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim'i unutabilmek için Hafıza Kuyusu'nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin'i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin'le birlikte kızı Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?

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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı?
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