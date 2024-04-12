Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu sorusu araştırılıyor. Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 Gönül Dağı 135. Bölüm var mı, yok mu?