Gönülleri ısıtan iyilik sofrası

Manisa
'nın Yunusemre ilçesinde örnek bir dayanışma hikâyesi yaşanıyor. Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ramazan Budak, yaklaşık iki yıl önce mahalledeki yaşlıların evde yemek yaparken vücutlarını yaktığını fark etti. Özellikle 76 yaşındaki annesinin ve yalnız yaşayan çınarların düştüğü bu zor durum, muhtarı harekete geçirdi. Budak, ilk iş olarak köydeki eski okul binasını kendi imkanlarıyla tam donanımlı bir mutfağa dönüştürdü. İlk başlarda tüm yemek masraflarını kendi cebinden karşılayan muhtara, zamanla hayırseverler de büyük destek vermeye başladı. Gelen yardımlarla bu iyilik hareketi çığ gibi büyüdü. Bugün dev kazanlarda kaynayan sıcak yemekler, her gün saat 17.00'de özenle paketleniyor. Muhtar Ramazan Budak yemekleri bizzat pişirirken, eşi Elveda Budak ise temizlik ve paketleme işlerini üstleniyor. Yuntdağı eteklerindeki zorlu coğrafyada yola çıkan muhtar; Karaveliler, Davutlar, Müslih, Örencik, Pelitalan ve Kozaklar olmak üzere toplam 6 mahallede dağıtım yapıyor. Bu sayede 130 yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaş her gün sıcak yemeğe kavuşuyor.