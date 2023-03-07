Gönüllü öğretmenler, Mehmetçik okullarında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından, afet bölgesinde eğitim-öğretimin devamı için Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarınca çadır okullar kuruldu. 'Mehmetçik okulu' adı verilen okullarda, eğitim öğretimin yanı sıra sosyal faaliyetler de yapılmaya başlandı. Gönüllü olarak afet bölgesine giden pek çok öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Mehmetçik okullarında görevlendirildi. Gaziantep'teki Mehmetçik okullarından birinde görev alan öğretmen, "Buradaki öğrencilerimize, depremzede öğrencilerimize bir nebze faydamızın olması için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Şahsen bu konuda vicdanen rahatım. Eğleniyoruz, çocuklarımıza da gördüğünüz gibi bütün kademelerde eğitim veriyoruz. Eğitimden uzak kalmamaya özen gösteriyoruz" dedi.