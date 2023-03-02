Gönüllü sağlık ordusu 24 saat vatandaşın yanında

Asrın felaketinin ilk gününden beri fedakârca çalışan sağlıkçılar depremzedelere sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü mücadelesini sürdürüyor. Yeryüzü Doktorları Derneği de ilk günden beri gönüllü sağlık ekipleriyle deprem bölgesinde görev yapıyor. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kurdukları çadır hastaneleriyle depremzedelere ulaşarak muayenelerin ardından gereken ilaçların teminini de sağlıyorlar. Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, depremin ilk gününden beri bölgede 24 saat birinci basamak sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, "Bölgede ilk anda dağıtımlar yaptık, sonra İstanbul ve diğer şehirlerdeki gönüllü doktorlarımızla, bize destekte bulunan bağışçılarımızla, eczacılarımızla iletişim kurarak hızlıca sağlık alanında bölgeye destek sağlayabileceğimiz ilaçların ve gönüllü doktorların sevkiyatını gerçekleştirdik. İkinci gün itibarıyla de sağlık alanı odaklı çalışmalarımıza başladık. Ücretsiz ilaç da veriyoruz. Aynı zamanda psikologlarımız da var. Psikososyal destek çalışmaları da yapıyoruz" dedi.