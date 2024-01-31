Haberler Yaşam Haberleri Google Bildirim Kapatma - Telefonda ve Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:32 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:32

Google Bildirim Kapatma - Telefonda ve Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Google bildirimleri pek çok konudan haberdar olabilmek ya da bazı gelişmeleri takip edebilmek için önemli bir özelliktir. Teknoloji kullanıcıları Google Chrome sayesinde ilgilendikleri alanlarda da bildirim alabilme hizmetinden yararlanabilir, bunu istedikleri zaman aynı kolaylıkta iptal edebilirler. Google bildirim kapatma işlemi için mutlaka telefonda ve bilgisayarda Google Chrome bildirimleri nasıl kapatılır konusunda bilgili olunmalıdır.

Google Bildirim Kapatma - Telefonda ve Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Google bildirim kapatma işlemi bir kere öğrenildiği zaman kolay kolay unutulmayan teknolojik bilgiler arasındadır. Google'dan bazı konularda bildirim almak isteyen ve artık Google bildirim kapatma işlemini gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar olabilir. Bu kullanıcıların öğrenmesi gereken ilk konular arasında telefonda ve bilgisayarda Google Chrome bildirimleri nasıl kapatılır konuları yer almaktadır.

Google Bildirim Kapatma

Google bildirimleri teknoloji kullanıcılarına çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunu yapmak için de mesaj yolunu kullanır.

Google bildirimleri sayesinde kullanıcılar istedikleri konuda anlık bilgilendirme alabilir, uygulamalar aracılığıyla etkinliklere katılım sağlayabilir, gelen bildirimleri kişiselleştirebilir. Hizmetlerin bazılarına zaman içerisinde ihtiyaç kalmaması durumunda bu bildirimleri kapatmak gerekir.

Telefonda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Telefondan Google Chrome bildirimlerini kapatmak için aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir.

  1. Telefondan Google Chrome açılmalıdır.
  2. Arama kısmının sağında yer alan diğer sistemine tıklanmalıdır. Diğer sekmesi ekran üzerinde üst üste hizalanmış üç nokta şeklinde görünür.
  3. Daha sonra açılan listeden site ayarlarına tıklanmalıdır.
  4. Site ayarları kısmından bildirimler seçeneğine dokunulmalıdır.
  5. Üstte yer alan bildirim ayarı kapatılmalıdır.

Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Bilgisayar ve telefon üzerinden Google Chrome bildirimlerini kapatmanın arasında çok fazla fark yoktur ve iki işlem birbirine çok benzer.

  1. Bilgisayardan Google Chrome açılmalıdır.
  2. Sağ üstte yer alan diğer sekmesine tıklanmalıdır. Diğer sekmesi ekranın sağında üç nokta üst üste olacak şekilde gözükür.
  3. Ayarlar butonuna basılmalıdır.
  4. Soldaki menüden Gizlilik ve Güvenlik butonuna tıklanmalıdır.
  5. Site Ayarlarına girilmelidir.
  6. Bildirimlere tıklanmalıdır.
  7. Ardından varsayılan ayar olarak bildirimler açılmalı ya da kapatılmalıdır.

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Google Bildirim Kapatma - Telefonda ve Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?
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