Google Bildirim Kapatma - Telefonda ve Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Google bildirim kapatma işlemi bir kere öğrenildiği zaman kolay kolay unutulmayan teknolojik bilgiler arasındadır. Google'dan bazı konularda bildirim almak isteyen ve artık Google bildirim kapatma işlemini gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar olabilir. Bu kullanıcıların öğrenmesi gereken ilk konular arasında telefonda ve bilgisayarda Google Chrome bildirimleri nasıl kapatılır konuları yer almaktadır.

Google Bildirim Kapatma

Google bildirimleri teknoloji kullanıcılarına çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunu yapmak için de mesaj yolunu kullanır.

Google bildirimleri sayesinde kullanıcılar istedikleri konuda anlık bilgilendirme alabilir, uygulamalar aracılığıyla etkinliklere katılım sağlayabilir, gelen bildirimleri kişiselleştirebilir. Hizmetlerin bazılarına zaman içerisinde ihtiyaç kalmaması durumunda bu bildirimleri kapatmak gerekir.

Telefonda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Telefondan Google Chrome bildirimlerini kapatmak için aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir.

Telefondan Google Chrome açılmalıdır. Arama kısmının sağında yer alan diğer sistemine tıklanmalıdır. Diğer sekmesi ekran üzerinde üst üste hizalanmış üç nokta şeklinde görünür. Daha sonra açılan listeden site ayarlarına tıklanmalıdır. Site ayarları kısmından bildirimler seçeneğine dokunulmalıdır. Üstte yer alan bildirim ayarı kapatılmalıdır.

Bilgisayarda Google Chrome Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Bilgisayar ve telefon üzerinden Google Chrome bildirimlerini kapatmanın arasında çok fazla fark yoktur ve iki işlem birbirine çok benzer.