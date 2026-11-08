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Giriş Tarihi: 08.11.2026 13:34

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Çin'de bir parkın yamaçları, havaların soğumasıyla birlikte alışılmadık bir renge teslim oldu. Dağın eteklerinde adeta yere inmiş pembe bir bulutu andıran bitki örtüsü, ortaya çıkardığı manzarayla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor
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Sonbaharda sarı yapraklar görmeye alışkınız ama Hebei eyaletindeki Zishan Parkı herkesi ters köşe yapıyor. Uzaktan devasa bir pamuk şekerini andıran bu uçsuz bucaksız çimler, ziyaretçilere filtresiz bir doğa şovu sunuyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Uzaktan dev bir pamuk şekerini andırıyor

Dağın eteklerine uzaktan baktığınızda, yamaçlara devasa ve pespembe bir bulut inmiş gibi hissediyorsunuz. Ancak yaklaştıkça bu yoğun rengin, geniş alanlara yayılan incecik bitkilerden geldiği ortaya çıkıyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Bu rengi görenlerin aklına ilk olarak mevsimsiz açan ağaçlar geliyor. Oysa manzaranın arkasında, sonbahar aylarında pembe tonlara bürünen özel bir süs çimi var.

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Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Handan kentindeki Zishan Parkı'nda yer alan "pembe muhly" çimleri, sonbaharla birlikte en gösterişli dönemine ulaşıyor. Bu çimlerin ince ve tüylü yapıları yan yana geldiğinde, ortaya kesintisiz bir pembe sis tabakası çıkıyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Güneş vurunca renkler daha belirgin hale geliyor

Özellikle gün içinde güneş ışığı dik geldiğinde, bu pembe tonlar çok daha belirgin bir hale geliyor. Parkın genelindeki yeşil ve kahverengi yamaçlarla yan yana duran bu pembelik, harika bir zıtlık yaratıyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Boyu insanı aşan bu çimlerin arasına açılan o daracık toprak yollar, parktaki hareketliliğin kalbi konumunda. Doğanın sunduğu bu sıra dışı manzarayı yakından görmek isteyenler, fotoğraf çekilmek için bölgeye akın ediyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Filtreye falan hiç gerek yok

Ziyaretçiler, bitkilerin arasına girip hiçbir yapay ayara ihtiyaç duymadan harika kareler yakalıyor. Pembe çimlerin etrafa yaydığı o doğal puslu hava, çekilen fotoğraflara doğrudan hazır bir filtre etkisi veriyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

İncecik başakların rüzgarda hafif hafif sallanması, bu devasa örtüyü aynı zamanda hareketli bir şölene dönüştürüyor. Pembe bir denizi andıran o dalgalanmayı izlemek bile insanı saniyesinde içine çekiyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Bu renk cümbüşü kalıcı bir durum değil; sadece bitkilerin mevsimsel gelişimine bağlı olarak kısa bir süreliğine yaşanıyor. Bu yüzden manzarayı kaçırmak istemeyenler, pembeliğin en canlı olduğu dönemde parka gelmeye çalışıyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Kim derdi ki sonbahar bu kadar pembe olacak!

Yaprak dökümü mevsiminde karşımıza çıkan bu alışılmadık renkler, doğanın içinde barındırdığı sürprizleri ne kadar sevdiğimizi bir kez daha kanıtlıyor. Çin'den yansıyan bu kareler, doğanın nasıl farklı renklere bürünebileceğinin en canlı örneği.

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Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor
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