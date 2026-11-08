Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Bu renk cümbüşü kalıcı bir durum değil; sadece bitkilerin mevsimsel gelişimine bağlı olarak kısa bir süreliğine yaşanıyor. Bu yüzden manzarayı kaçırmak istemeyenler, pembeliğin en canlı olduğu dönemde parka gelmeye çalışıyor.