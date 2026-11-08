Gören dönüp bir daha bakıyor: Uzaktan bakınca pembe bulut sanılıyor

Dağın eteklerine uzaktan baktığınızda, yamaçlara devasa ve pespembe bir bulut inmiş gibi hissediyorsunuz. Ancak yaklaştıkça bu yoğun rengin, geniş alanlara yayılan incecik bitkilerden geldiği ortaya çıkıyor.
Handan kentindeki Zishan Parkı'nda yer alan "pembe muhly" çimleri, sonbaharla birlikte en gösterişli dönemine ulaşıyor. Bu çimlerin ince ve tüylü yapıları yan yana geldiğinde, ortaya kesintisiz bir pembe sis tabakası çıkıyor.
Özellikle gün içinde güneş ışığı dik geldiğinde, bu pembe tonlar çok daha belirgin bir hale geliyor. Parkın genelindeki yeşil ve kahverengi yamaçlarla yan yana duran bu pembelik, harika bir zıtlık yaratıyor.
Boyu insanı aşan bu çimlerin arasına açılan o daracık toprak yollar, parktaki hareketliliğin kalbi konumunda. Doğanın sunduğu bu sıra dışı manzarayı yakından görmek isteyenler, fotoğraf çekilmek için bölgeye akın ediyor.
Ziyaretçiler, bitkilerin arasına girip hiçbir yapay ayara ihtiyaç duymadan harika kareler yakalıyor. Pembe çimlerin etrafa yaydığı o doğal puslu hava, çekilen fotoğraflara doğrudan hazır bir filtre etkisi veriyor.
İncecik başakların rüzgarda hafif hafif sallanması, bu devasa örtüyü aynı zamanda hareketli bir şölene dönüştürüyor. Pembe bir denizi andıran o dalgalanmayı izlemek bile insanı saniyesinde içine çekiyor.
Bu renk cümbüşü kalıcı bir durum değil; sadece bitkilerin mevsimsel gelişimine bağlı olarak kısa bir süreliğine yaşanıyor. Bu yüzden manzarayı kaçırmak istemeyenler, pembeliğin en canlı olduğu dönemde parka gelmeye çalışıyor.
Yaprak dökümü mevsiminde karşımıza çıkan bu alışılmadık renkler, doğanın içinde barındırdığı sürprizleri ne kadar sevdiğimizi bir kez daha kanıtlıyor. Çin'den yansıyan bu kareler, doğanın nasıl farklı renklere bürünebileceğinin en canlı örneği.