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Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:09

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde'deki hasat görsel şölen sundu

Sonbaharla birlikte ağaçlardan toplanan ürünler, kırmızı ve yeşilin en canlı tonlarıyla bahçeleri baştan aşağı boyuyor. Yerlere serilen tonlarca elmanın oluşturduğu doğal tablo, kadrajlara eşsiz manzaralar bıraktı.

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Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu
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Niğde'nin Dündarlı beldesinde yılın en hareketli günleri yaşanıyor. Meyve suyu fabrikaları için bahçelere serilen mahsul, kilometrelerce uzanan renkli bir örtüye dönüştü. Ortaya çıkan manzarayla ziyaretçileri bölgeye çekiyor.

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Elma üretiminin kalbi Dündarlı'da hummalı çalışma tüm hızıyla sürüyor. Ağaçlardan özenle toplanan tonlarca ürün, fabrikalara gitmeden önce boylu boyunca toprağın üzerine seriliyor.

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Filtreye hiç gerek bırakmayan manzara

Toprağın üzerini tamamen kaplayan kırmızı, sarı ve yeşil tonlar, doğanın kendi elleriyle çizdiği devasa bir tasarımı andırıyor. Uçsuz bucaksız uzanan bu manzara, görenleri ilk bakışta etkilemeyi başarıyor.

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Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Duyan kamerasını alıp koşuyor

Bölgedeki bu geniş çaplı görsel şölen, sadece üreticilerin değil deklanşör sevdalılarının da aklını başından aldı. Çevre illerden gelen fotoğrafçılar, bu eşsiz anları ölümsüzleştirmek için beldeye akın ediyor.

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Bu yoğun süreç, sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda tüm kasabayı sokağa döken köklü bir gelenek. Yedi yaşındaki çocuktan yetmiş yaşındaki dedeye kadar herkes bu hummalı mesaiye omuz veriyor.

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Özenle toplanan ve bir süre toprak üzerinde dinlenmeye bırakılan bu ürünler, kısa süre sonra meyve suyu fabrikalarının yolunu tutacak. Bölgenin emeği, işlenmek üzere sırayla kasalara yükleniyor.

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Sonbaharda Niğde bambaşka oluyor

Doğadan süzülen bu çarpıcı kareler, beldenin gizli kalmış turizm potansiyelini de ortaya çıkarıyor. Niğde'nin adı her sonbaharda bu renkli görüntüler ve tatlı telaşla hafızalara kazınıyor.

Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Sezon boyunca devam eden hasat, şehre gelen misafirlere eşsiz bir doğa olayı sunuyor. Eğer yolunuz buralara düşerse, saatlerce izlemek isteyeceğiniz bu muazzam renk harmonisine mutlaka şahit olmalısınız.

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Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde'deki hasat görsel şölen sundu
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