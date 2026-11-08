Görenler fotoğraf çekmeye koşuyor: Niğde’deki hasat görsel şölen sundu

Elma üretiminin kalbi Dündarlı'da hummalı çalışma tüm hızıyla sürüyor. Ağaçlardan özenle toplanan tonlarca ürün, fabrikalara gitmeden önce boylu boyunca toprağın üzerine seriliyor.
Bölgedeki bu geniş çaplı görsel şölen, sadece üreticilerin değil deklanşör sevdalılarının da aklını başından aldı. Çevre illerden gelen fotoğrafçılar, bu eşsiz anları ölümsüzleştirmek için beldeye akın ediyor.
Bu yoğun süreç, sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda tüm kasabayı sokağa döken köklü bir gelenek. Yedi yaşındaki çocuktan yetmiş yaşındaki dedeye kadar herkes bu hummalı mesaiye omuz veriyor.
Özenle toplanan ve bir süre toprak üzerinde dinlenmeye bırakılan bu ürünler, kısa süre sonra meyve suyu fabrikalarının yolunu tutacak. Bölgenin emeği, işlenmek üzere sırayla kasalara yükleniyor.
Doğadan süzülen bu çarpıcı kareler, beldenin gizli kalmış turizm potansiyelini de ortaya çıkarıyor. Niğde'nin adı her sonbaharda bu renkli görüntüler ve tatlı telaşla hafızalara kazınıyor.