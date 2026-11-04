Görenler gerçek olduğuna inanamıyor! Bu ineğin sırrı ortaya çıktı

BELÇİKA MAVİSİ İNEKLERİ NEDEN SEZARYENLE DOĞUM YAPIYOR?

Bu sıra dışı ırkın en dikkat çekici ve tartışılan özelliklerinden biri de doğum süreci. Belçika Mavisi sığırlarında görülen yoğun kas gelişimi, özellikle buzağıların dünyaya gelmesi sırasında ciddi güçlükler oluşturabiliyor.

Buzağıların kaslı ve iri yapısı ile annenin pelvis yapısı arasındaki uyumsuzluk, normal doğumun zorlaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle doğum sırasında anne ve yavrunun sağlığını korumak amacıyla sezaryen operasyonlarına sık başvuruluyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), çift kaslı Belçika Mavisi ineklerinde doğumların yaklaşık yüzde 90'ında planlı sezaryen uygulandığını bildiriyor. Bu oran, ırkın yetiştirilmesinde veteriner hekim kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.