Görenler gerçek olduğuna inanamıyor! Bu ineğin sırrı ortaya çıktı

İlk bakışta bir ineğe değil, vücut geliştirme sporcusuna benzeyen bu hayvanı görenler gözlerine inanamıyor. Kasları adeta vücudundan taşan sıra dışı sığır, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Pek çok kişi görüntüsünün gerçek olup olmadığını sorgularken, bu hayvanın taşıdığı özellikler merakı daha da artırıyor.
Çiftliklerde karşılaşıldığında görenlerin dönüp bir daha baktığı Belçika Mavisi sığırları, sıra dışı kas yapılarıyla hayvan dünyasının en dikkat çekici ırkları arasında yer alıyor. Vücut geliştirme sporcusunu andıran görünümü nedeniyle hormon veya kas geliştirici iğnelerle bu hale getirildikleri düşünülse de gerçek çok daha farklı.
Belçika Mavisi (Belgian Blue), adından da anlaşılacağı üzere Belçika kökenli bir sığır ırkı. Geçmişi 19. yüzyılda Belçika'nın yerel sığırlarının İngiliz Shorthorn ve Hollanda Friesian gibi ırklarla melezlenmesine dayanıyor.
İlk dönemlerde hem süt hem de et üretiminde değerlendirilen bu hayvanlar, zaman içerisinde et verimi ve kas gelişimi yönünden yapılan yetiştirme çalışmalarıyla farklı bir görünüme kavuştu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha kaslı hayvanların seçilmesiyle ırkın bugünkü karakteristik özellikleri belirginleşti.
Belçika Mavisi adı 1973 yılında resmî sürü kütüğünün oluşturulmasıyla kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise özellikle olağanüstü kas gelişimiyle tanınıyor.
Belçika Mavisi sığırlarının en dikkat çekici özelliği, vücutlarının neredeyse tamamına yayılan belirgin kas kütlesi. Omuz, sırt, kalça ve arka bacak bölgelerindeki yoğun kas gelişimi, bu hayvanların diğer sığırlardan kolayca ayrılmasını sağlıyor.
Fotoğraflarını ilk kez görenler, bu görünümün hormonlar veya kas geliştirici maddeler kullanılarak oluşturulduğunu düşünebiliyor. Ancak söz konusu kas yapısının temelinde genetik bir mutasyon bulunuyor.
Bilimsel araştırmalara göre Belçika Mavisi sığırlarında miyostatin (MSTN) genindeki değişiklik, kas gelişimini sınırlayan mekanizmanın işlevini bozuyor. Normal şartlarda kas gelişimini kontrol altında tutan miyostatin proteininin etkisinin azalmasıyla kas liflerinin sayısı artıyor.
Bilim dünyasında "çift kaslılık" (double muscling) olarak adlandırılan bu durum, hayvanların alışılmışın çok üzerinde kaslı bir vücuda sahip olmasına neden oluyor. Yani bu sıra dışı görünümün arkasında iğne veya yapay kas geliştirme uygulaması değil, kalıtsal bir özellik bulunuyor.
Belçika Mavisi sığırları yalnızca kaslı görünümleriyle değil, vücut ağırlıklarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle yetişkin erkek hayvanlar oldukça yüksek ağırlıklara ulaşabiliyor. Bazı boğaların 1.300 kilogramı aşabildiği belirtiliyor.
Geniş omuzları, kalın arka bacakları ve belirgin kas grupları, bu hayvanların fiziksel görünümünü diğer sığırlardan ayırıyor. Bununla birlikte 1.300 kilogram her hayvan için geçerli bir ağırlık değil. Yaş, cinsiyet, genetik özellikler ve beslenme koşulları ağırlık üzerinde etkili oluyor.
Belçika Mavisi ırkının yetiştiricilikte tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri et verimi. Gelişmiş kas yapısı sayesinde karkas verimi yüksek olabiliyor. Özellikle arka but ve sırt bölgelerinde bulunan değerli et parçalarının oranı dikkat çekiyor.
Irkın yetiştiricileri tarafından paylaşılan bilgilere göre karkas randımanı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Et randımanının ise yaklaşık yüzde 80 seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.
Çift kaslılık özelliği, hayvanların yağ oranının görece düşük ve etlerinin daha az bağ dokulu olmasına da katkıda bulunabiliyor. Bu özellikler Belçika Mavisi'ni et üretimi açısından öne çıkarıyor.
Bu sıra dışı ırkın en dikkat çekici ve tartışılan özelliklerinden biri de doğum süreci. Belçika Mavisi sığırlarında görülen yoğun kas gelişimi, özellikle buzağıların dünyaya gelmesi sırasında ciddi güçlükler oluşturabiliyor.
Buzağıların kaslı ve iri yapısı ile annenin pelvis yapısı arasındaki uyumsuzluk, normal doğumun zorlaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle doğum sırasında anne ve yavrunun sağlığını korumak amacıyla sezaryen operasyonlarına sık başvuruluyor.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), çift kaslı Belçika Mavisi ineklerinde doğumların yaklaşık yüzde 90'ında planlı sezaryen uygulandığını bildiriyor. Bu oran, ırkın yetiştirilmesinde veteriner hekim kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
Belçika Mavisi yetiştiriciliğinde yapay tohumlama önemli bir yere sahip. Bunun temel nedenlerinden biri, hayvanların genetik özelliklerinin kontrollü biçimde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren yapay tohumlama merkezlerinin yaygınlaşması, yetiştiricilerin istedikleri özelliklere sahip hayvanları seçmesini kolaylaştırdı. Böylece kas gelişimi yüksek hayvanların yetiştirilmesi hız kazandı.
Ancak Belçika Mavisi sığırlarının tamamında doğal çiftleşmenin yasak olduğu yönündeki bir genelleme doğru değil. Yapay tohumlama, ırkın geliştirilmesi ve genetik seleksiyonunda kullanılan önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Belçika Mavisi sığırları, kas gelişimi ve et verimi nedeniyle uluslararası hayvancılık sektöründe ekonomik değer taşıyor. Özellikle damızlık olarak kullanılabilecek, genetik özellikleri güçlü ve soy kütüğü kayıtları bulunan hayvanlar yetiştiriciler açısından daha fazla önem kazanıyor.
Ancak bu ırkın bütün üyeleri için geçerli sabit bir satış fiyatı bulunmuyor. Hayvanın yaşı, cinsiyeti, genetik geçmişi, sağlık durumu, damızlık niteliği ve yetiştirildiği ülke fiyatı doğrudan etkiliyor.
Bu nedenle Belçika Mavisi sığırlarının değerini yalnızca ağırlıkları üzerinden değerlendirmek doğru değil. Özellikle damızlık boğaların ve genetik açıdan üstün hayvanların ekonomik değeri, sıradan besilik hayvanlardan farklı olabiliyor.
Kaslı görünümüyle görenleri şaşkına çeviren Belçika Mavisi, genetik özellikleri, yüksek et verimi ve özel yetiştirme koşullarıyla dünya hayvancılığının en sıra dışı sığır ırklarından biri olmayı sürdürüyor.