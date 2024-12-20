Görev yeri değişti müdürünü vurdu

Adana'da, CHP'li Çukurova Belediyesi'nde şoför olarak çalışan İbrahim İnce (44) görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı Yol İşleri Müdürü Orhan Aynal'ı (45) makamında tabancayla sol bacağından vurdu. İnce, Aynal'ı sol bacağından vurduktan sonra otomobiliyle kaçtı. Silah sesi üzerine odaya koşan diğer belediye personelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Orhan Aynal, tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.Çukurova Belediyesi'nde 7 Aralık 2018'deki başka bir olayda, eski uzman çavuş olan zabıta memuru Ahmet Altuğ, rüşvet iddiaları yüzünden, aynı zamanda emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) silahla öldürmüş, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) ise yaralamıştı.Yine 2018'de, CHP'li meclis üyesi Mehmet Esendemir, Belediye Meclis toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı.Öte yandan 2024 seçimlerinde CHP genel merkezi tarafından tekrar aday gösterilmeyen eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e 2023'teki suikast girişimi son anda polis tarafından önlenmişti. Polis belediye binası önünde yaptığı aramada şüpheli Y.C.A.'yı silahıyla birlikte etkisiz hale getirmişti.