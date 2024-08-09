Göreve giderken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Safranbolu’da toprağa verildi

Şırnak'a 1 ay önce Bursa'nın İznik ilçesinden tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, dün bölgede arama-tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirdi. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaz kurtarılamadı. Şehit Kalaz'ın cenazesi, dün gece memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Safranbolu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Safranbolu şehitliğinde toprağa verildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, şehidin annesi Bahriye Kalaz'a Türk bayrağı verdi.

Törene, şehit Muhammet Kalaz'ın ailesi ve yakınları, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek katıldı.