Haberler Yaşam Haberleri Göreve giderken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Safranbolu’da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 9.8.2024 18:25 Son Güncelleme: 9.8.2024 19:49

Göreve giderken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Safranbolu’da toprağa verildi

KARABÜK‘ün Safranbolu ilçesine kayıtlı 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz göreve giderken geçirdiği Şırnak ta kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirirken, gözyaşları arasında Safranbolu şehitliğinde toprağa verildi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Göreve giderken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Safranbolu’da toprağa verildi

Şırnak'a 1 ay önce Bursa'nın İznik ilçesinden tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, dün bölgede arama-tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirdi. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaz kurtarılamadı. Şehit Kalaz'ın cenazesi, dün gece memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Safranbolu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Safranbolu şehitliğinde toprağa verildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, şehidin annesi Bahriye Kalaz'a Türk bayrağı verdi.

Törene, şehit Muhammet Kalaz'ın ailesi ve yakınları, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek katıldı.

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Göreve giderken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Safranbolu’da toprağa verildi
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