Görme engelli iki kız kardeş zorlukları beraber aşıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yaşamlarını görme engelli olarak sürdüren ancak hayata sıkı sıkı tutunan iki kardeş zorlukları birlikte aşıyor. Anne Sevtap Bala'nın hamilelik dönemlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Senem ve Gizem görme engelli dünyaya geldi. Küçük yaşlarda anne babaları ve diğer kardeşlerinin yardımıyla hayata tutunan 13 yaşındaki Senem ile 19 yaşındaki Gizem, birbirlerine olan destekleriyle de zorlukları aşmaya çalışıyor. Babaeski Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Senem ve Babaeski Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Gizem, öğretmen olma hayaliyle eğitimlerine devam ederken, yaşam sevinçleri ve azimleriyle çevrelerindekilere de örnek oluyor.Senem Bala, ablasıyla karşılaştıkları zorlukları aşmayı başardıklarını belirtti. Her ne olursa olsun hayatlarından memnun olduğunu ifade eden Senem, bazen arkadaşlarıyla oyun oynayamamanın hüznünü yaşadığını dile getirdi. Sürekli ablasıyla bir arada olduğunu ve birbirlerine güç verdiklerini anlatan Senem, "En büyük hayalim Türkçe öğretmeni olmak. Çocuklarla vakit geçirmek, onlara bir şeyler öğretmek istiyorum. Ben bu hayalime çok sevdiğim öğretmenlerimden esinlendim. Bir diğer hayalim de basketbol oynamak. Bir yere giderken hep ablamla gidiyoruz. Birbirimize güç veriyor, birbirimizin gözü oluyoruz" diye konuştu. Gizem Bala ise kardeşiyle aralarındaki bağın çok güçlü olduğunu ifade etti.