Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Şelale etkisiyle tavanı iki kat yüksek gösterin

Kumaşın tavandaki kesik bir boşluktan kesintisiz şekilde yere kadar inmesi mekanda derinlik hissi yaratır. Göz herhangi bir yatay engele takılmadığı için tavan yüksekliği olduğundan çok daha ferah algılanır.