Haberler Yaşam Haberleri Görünce 'Kornişler nerede?' diyeceksiniz! Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:36 Son Güncelleme: 12.11.2026 10:37

Görünce "Kornişler nerede?" diyeceksiniz! Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Misafirleriniz odaya girdiğinde perdelerinizin havada asılı gibi durduğuna inanamayacak. Gözü yoran plastik kalabalığını tamamen ortadan kaldıran bu gizli sistem, tavanı olduğundan çok daha yüksek göstererek evinize bambaşka bir hava katıyor.

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Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi
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Tavanı basık gösteren ve zamanla sararan klasik kornişler, salon estetiğinin en büyük düşmanı. Neyse ki plastik rayları tamamen gizleyen yeni nesil sistemler, bu çirkin görüntüyü evimizden kalıcı olarak siliyor.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Salonun tam ortasından boydan boya geçen beyaz korniş rayları, dekorasyonda ciddi bir göz yorgunluğu yaratır. Zamanla rengi sararan bu plastik parçalar evin bütün zarafetini tek kalemde silip atar.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Perdeleri saklamak için tavanı alçaltmayın!

Eskiden kornişleri gizlemek için pencerelerin üzerine kalın ve kaba ahşap kasalar yapılırdı. Oysa bu eski yöntem tavanı basık göstererek odayı olduğundan çok daha dar hissettirir.

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Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Kumaşına veya desenine dünya kadar para harcadığınız perdeler, o basit plastik raylara asıldığı an tüm lüks algısını kaybeder. Bütün dikkat perdenin güzelliğinden çok tavandaki o kalabalığa kayar.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Peki perdeler havada nasıl asılı duruyor?

Yeni nesil mimari tasarımlarda, tavanın pencereye birleştiği noktada içeriye doğru ince bir boşluk bırakılıyor. Raylar bu derinliğin içine tamamen gizlendiği için perdeler doğrudan boşluktan süzülüyormuş gibi görünüyor.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Şelale etkisiyle tavanı iki kat yüksek gösterin

Kumaşın tavandaki kesik bir boşluktan kesintisiz şekilde yere kadar inmesi mekanda derinlik hissi yaratır. Göz herhangi bir yatay engele takılmadığı için tavan yüksekliği olduğundan çok daha ferah algılanır.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Bu sistem sadece rayları değil, perdenin üst kısmında kötü görünen o beyaz plastik düğmeleri de tamamen saklar. Yukarı baktığınızda sadece kumaşın kusursuz kıvrımlarını görürsünüz.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Bu sistem sadece yeni evlere mi yapılıyor?

Bu lüks görünüme kavuşmak için evi sıfırdan inşa etmenize gerek yok. Çok ince bir alçıpan veya modern kartonpiyer uygulamasıyla mevcut odanızda da bu gizli perde yuvasını kolayca oluşturabilirsiniz.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Sararan plastikleri silme derdinden kurtulun

Açıkta duran kornişler mutfakta buharı, salonda ise tozu çekerek kısa sürede yapışkan bir kire bulanır. Raylar tavanın içine gizlendiğinde kirlenme süresi uzuyor ve sürekli tavan silme eziyetinizi ortadan kaldırın.

Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Küçük bir mimari dokunuş, yepyeni bir ev!

Odadaki eşyaları hiç değiştirmeden sadece tavandaki bu kalabalığı yok etmek bile mekana inanılmaz bir ferahlık katar. Plastik raylara veda ederek perdelerinizi özgür bırakmanın ve evinizi hafifletmenin tam zamanı.

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Görünce "Kornişler nerede?" diyeceksiniz! Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi
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