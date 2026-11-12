Görünce ’Kornişler nerede?’ diyeceksiniz: Evlerdeki o eski perdeli dönem resmen sona erdi

Salonun tam ortasından boydan boya geçen beyaz korniş rayları, dekorasyonda ciddi bir göz yorgunluğu yaratır. Zamanla rengi sararan bu plastik parçalar evin bütün zarafetini tek kalemde silip atar.
Kumaşına veya desenine dünya kadar para harcadığınız perdeler, o basit plastik raylara asıldığı an tüm lüks algısını kaybeder. Bütün dikkat perdenin güzelliğinden çok tavandaki o kalabalığa kayar.
Yeni nesil mimari tasarımlarda, tavanın pencereye birleştiği noktada içeriye doğru ince bir boşluk bırakılıyor. Raylar bu derinliğin içine tamamen gizlendiği için perdeler doğrudan boşluktan süzülüyormuş gibi görünüyor.
Kumaşın tavandaki kesik bir boşluktan kesintisiz şekilde yere kadar inmesi mekanda derinlik hissi yaratır. Göz herhangi bir yatay engele takılmadığı için tavan yüksekliği olduğundan çok daha ferah algılanır.
Bu sistem sadece rayları değil, perdenin üst kısmında kötü görünen o beyaz plastik düğmeleri de tamamen saklar. Yukarı baktığınızda sadece kumaşın kusursuz kıvrımlarını görürsünüz.
Bu lüks görünüme kavuşmak için evi sıfırdan inşa etmenize gerek yok. Çok ince bir alçıpan veya modern kartonpiyer uygulamasıyla mevcut odanızda da bu gizli perde yuvasını kolayca oluşturabilirsiniz.
Açıkta duran kornişler mutfakta buharı, salonda ise tozu çekerek kısa sürede yapışkan bir kire bulanır. Raylar tavanın içine gizlendiğinde kirlenme süresi uzuyor ve sürekli tavan silme eziyetinizi ortadan kaldırın.
Odadaki eşyaları hiç değiştirmeden sadece tavandaki bu kalabalığı yok etmek bile mekana inanılmaz bir ferahlık katar. Plastik raylara veda ederek perdelerinizi özgür bırakmanın ve evinizi hafifletmenin tam zamanı.