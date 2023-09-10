Görüntüler şaşkına çevirmişti: İstanbul’daki kadın kaçırma olayının arkasından nişanlıya sürpriz çıktı

İddiaya göre, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirdi.

Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konuyla ilgili Gaziosmanpaşa İlçe Emniyeti çalışma başlattı yapılan çakışmalar sonucu genç kadının nişanlısı tarafından sürpriz yapılmak için araca bindirildiği öğrenildi.

Yolda yürüyen kadını güpegündüz böyle kaçırdılar | Video

Konula ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla mücadele merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir."denildi.