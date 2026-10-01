GoTürkiye Brand Ambassador, Türkiye’nin 7 bölgesini tanıttı

İtalya, Polonya, Balkan ülkeleri, Körfez ülkeleri, İngiltere, Fransa, Portekiz, Litvanya, Sırbistan, ABD, Almanya ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen, toplamda 13 milyonun üzerinde takipçiye ulaşan 30 GoTürkiye Brand Ambassador, projenin son etabında Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman'ı keşfetti. Proje şimdiden 100 milyondan fazla erişime ulaşmıştır.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarını, kültürel zenginliğini ve destinasyon çeşitliliğini global ölçekte görünür kılmayı amaçlayan proje kapsamında bugüne kadar İstanbul, İzmir, Antalya, Rize & Artvin ve Kapadokya rotalarında özel programlar gerçekleştirildi. Final etabında ise odağımızı Güneydoğu Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine, çok kültürlü mirasına, gastronomisine ve benzersiz coğrafyasına çevirdik.

Mardin'de Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, tarihi Mardin sokakları, Deyrülzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti ve Mor Gabriel Manastırı; Diyarbakır'da Sur İçi, Ulu Camii, On Gözlü Köprü ve Zerzevan Kalesi'nde günbatımında bir kapanış etkinliğiyle tanıtıldı. Son olarak Adıyaman'da ise Nemrut Dağı'nda gün doğumu izleyerek içerikler çıkarıldı.

Brand Ambassador'lar yolculuk boyunca ürettikleri içeriklerle bölgenin tarihi ve kültürel mirasını, gastronomisini, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan izlerini ve keşfedilmeyi bekleyen destinasyonlarını milyonlarca kişilik uluslararası kitleleriyle buluştular. Güneydoğu Anadolu etabıyla birlikte GoTürkiye Brand Ambassador projesinin Türkiye'nin 7 bölgesine yayılan yolculuğu tamamlamış olduk. Bu projeyle Türkiye'nin her bölgesinin farklı hikâyeleri, kültürleri, lezzetleri ve deneyimleri sunan çok katmanlı bir ülke olarak uluslararası platformlarda tanıtımını sağlamıştır.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör