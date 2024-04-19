Göz Damlası Açıldıktan Sonra Kaç Gün Kullanılır? Göz Damlası Açıldıktan Sonra Ne Kadar Süre Dayanır?

Bir göz damlası, farklı nedenlere bağlı olarak bozulabilir ve kullanımı zararlı bir hale gelebilir. Şişenin açılmasıyla birlikte dış etkenler ilacın içeriğini olumsuz yönde etkileyebilir. Değişik maddelerin içeri girmesiyle kontaminasyon oluşabilir. Bunlar, su ve diğer bileşenlerle birleşerek bakteri ve mantarların üremesine yol açabilir. Bu nedenle, göz damlası açıldıktan sonra kaç gün kullanılır ve ne kadar süre dayanır bilmekte fayda vardır.

Göz Damlası Açıldıktan Sonra Kaç Gün Kullanılır?

Bir göz damlasının, açıldıktan sonra en fazla 15-30 gün içinde kullanılması gerekir. Fakat bu durum, uzman doktorun önerisine ve damlanın içindeki etken bileşenlere bağlı olarak değişebilir. Göz damlasının ambalajı üzerinde bulunan son kullanma tarihine dikkat etmek ve kullanım talimatlarına uymak oldukça önemlidir. Aynı damlanın uzun süre kullanılması, bazı istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilir. Eğer tek kullanımlık ise kapağı açıldıktan sonra tekrar kapatılarak bir gün içinde kullanılabilir. İyi muhafaza etmek şartıyla kullanımında herhangi bir sakınca yoktur. Ek olarak, göz damlalarının erkenden bozulmalarını önlemek için bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Göz Damlası Nasıl Muhafaza Edilir?

Göz damlası kullanan hastaların göz önünde bulundurması gereken en önemli noktalardan bazıları şunlardır:

-Göz damlası kullanıldıktan sonra kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır. Böylece dış etkenlere karşı koruma sağlanır ve bakteri üretimine karşı önlem alınmış olunur.

-Oksidasyon, damlanın etkinliğini azaltır ve ilaçtan istenen verimi almaya engel olur. Bunun meydana gelmemesi için havayla teması olabildiğince azaltmak şarttır.

-Uzun süre boyunca yüksek sıcaklığa ve güneş ışığına maruz kalan göz damlaları, kısa süre içinde bozulabilir. Bu yüzden, serin ve gün ışığına direkt olarak maruz kalmayan bir yerde muhafaza edilmelidir.

-Göz damlasının içindeki kimyasal bileşenler, bir süre sonra reaksiyona girebilir ve bu durum, ilacın etkisini kaybetmesine yol açabilir.