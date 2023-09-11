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Giriş Tarihi: 11.9.2023 18:41 Son Güncelleme: 11.9.2023 19:38

Gözaltına alındı... Gerekçesi "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit"

Sosyal medya üzerinden çocuklar ve köpeklerle ilgili bir konuşma yapan T.K., İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Gözaltına alındı... Gerekçesi Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

Sosyal medya üzerinden çocuklar ve köpeklerle ilgili bir konuşma yapan T.K., İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

"Sesli, Yazılı Veya Görüntülü Bir İletiyle Hakaret" suçundan arandığı ifade edilen ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul'da gözaltına alınan T.K., emniyetteki yasal işlemlerinin ardından "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. T.K., başıboş köpeklerle ilgili yaptığı konuşmasında "Başıboş çocuk sorunu var" dediği videosuyla tepki çekmişti.

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Gözaltına alındı... Gerekçesi "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit"
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