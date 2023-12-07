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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Gözden böbrek takibi yapılabilecek

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Gözden böbrek takibi yapılabilecek
Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, göz testlerinden böbrek sağlığının takibinin yapılabileceğini saptadı. Araştırmacılar, göz taramalarında kullanılan CT cihazını kullanarak böbrek nakli hastaları da dahil olmak üzere böbrek hastalıklarının çeşitli aşamalarındaki 204 hasta ve 86 sağlıklı gönüllü üzerinde göz muayeneleri gerçekleştirdi. 3 boyutlu göz taramalarının böbrek sağlığı hakkında hayati ipuçları verebileceğini, ayrıca böbrek hastalıklarının ilerlemesinin takibine yardımcı olabileceği sonucuna ulaşıldı. Araştırmacılar, bu gelişmenin, genellikle erken evrelerde belirti vermeden gelişen böbrek hastalıklarının takibinde devrim yaratabileceğini açıkladı.

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Gözden böbrek takibi yapılabilecek
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