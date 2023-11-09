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Giriş Tarihi: 10.11.2023

‘Gözleri gözlerime benziyordu öldüğünde çok ağladım’

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
‘Gözleri gözlerime benziyordu öldüğünde çok ağladım’
Kastamonu'da yaşayan 4 çocuk ve 12 torun sahibi 105 yaşındaki Huriye Kastamonulu, Atatürk'ü görme şansını yakalamış ve henüz hayatta olan nadir insanlardan biri. İlerleyen yaşına rağmen hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Kastamonulu, ilkokul 3'üncü sınıfa kadar okuyabildiğini anlatarak, "Atatürk, 23 Ağustos 1925'te Şapka ve Kıyafet İnkılabı Töreni için Kastamonu'ya gelmişti. Hocamız sınıfa gelerek Atatürk'ün Kastamonu'ya geldiğini ve bizi Atatürk'e götüreceğini söyledi. Konuşmaya başlamadan önce bize selam verdi. Şapkasını çıkardı. Bastonu da koltuğunda duruyordu.

'O GÜNÜ HİÇ UNUTAMADIM'
2-3 saat konuştu. Nutuk'u okuduğunda hep birlikte alkışladık. Aşağı indi, yanımıza kadar geldi. Atatürk'ü gördüğümüz için çok mutluyduk. Sevinçten ağladık. Arkadaşlarıma, 'Gözleri benim gözlerime benziyormuş' dedim. Yanımdaki hocam bu lafıma çok güldü. Çok yakışıklı biriydi. Atatürk'ü gördüğüm o günü hiç unutamadım. Öldüğünü ise babamdan öğrendim ve o gün çok ağladım. Her 10 Kasım'da anılarım tazeleniyor, üzülüyorum. Atatürk'e dua ediyorum. Kuran okuyup ruhuna yolluyorum. Allah rahmet eylesin. Ben her şeyi Atatürk sayesinde öğrendim" dedi.

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‘Gözleri gözlerime benziyordu öldüğünde çok ağladım’
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