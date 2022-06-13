Gözlükte bulunan iki cam arasındaki boşluğun yani birleştirici tarafın uzunluğunu belirten ekartman ölçüsü belli standartlara göre uygulanır. Bu standartlar herkesin rahatça gözlüğü kullanabilmesi için hayata geçirilir. Standart ölçülerin dışında kalan ekartman, gözle satın aldığınız yerde ayrıca belirtilmelidir. Gözlükte ekartman nedir? Gözlükte ekartman nasıl ölçülür, ölçüleri nerede yazar? Tüm sorularınızın cevabı için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Gözlükte Ekartman Nedir?

En sık sorulan sorulardan biri olan ekartman nedir gözlük kullanıcılar tarafından merak edilir. Genel bir açıklama ile gözlükte ekartman, iki cam arasında bulunan mesafenin adıdır. Ara mesafe ölçüsü olarak da ifade edilen ekartman, gözlüğün boyutuna göre değişkenlik göstermektedir. Ortalama bir gözlükte cam genişliği 40 ila 60 arasındadır. Bu tip standart gözlüğün ekartman ölçüsü ise 14 ila 24 mm aralığında uygulanır.

Ayrıca, gözlük ekartmanları bazı gözlükler için tek olarak uygulanırken bazı gözlüklerde çift olarak uygulanabilir. Gözlükte ekartman ölçüleri gözlüğün yan çerçeve kısmında belirtilir. Gözlük satın alırken mutlaka kontrol etmeniz gereken bilgi olan ekartman bilgisi ile kendinize en uygun gözlüğü rahatça seçebilirsiniz. Örneğin; cam ölçüsü büyük gözlük takmayı seviyorsanız ekartman ölçüsünün ortalama ya da uzun ölçüde olanlarını tercih ederek gözlük büyüklüğünü isteğinize göre seçebilirsiniz. Daha küçük boyut seçiyorsanız ekartman ölçüsünün küçük olmasına dikkat ederek yüzünüze daha iyi oturan bir gözlük seçebilirsiniz.

Güneş Gözlüğünde Ekartman Ne Demek?

Güneş gözlüğünde ekartman ölçüsü optik gözlük ile aynı şekildedir. Yine optik gözlükte olduğu gibi ekartman ölçüsü cam ölçüsüne göre belirlenir. Ancak, kimi zaman küçük cam ölçüsünde daha uzun ekartman ölçüsü istenebiliyor. Eğer tercihiniz bu yöndeyse ya da göz mesafeniz uzunsa küçük cam ölçüsüne sahip gözlüğün standart ekartman ölçülerinin dışında kalan, daha uzun ekartmana sahip bir gözlük seçmelisiniz. Böylece göz mesafenize daha uygun bir gözlük seçme şansınız doğar. Bazen ekartman ölçüleri köprü uzunluğu şeklinde de belirtilebiliyor.

Gözlük içerisinde ekartman yerine köprü uzunluğu şeklinde bir belirtme varsa burada ekartman düzeyinden bahsedildiğini anlayabilirsiniz. Dilerseniz gözlüğünüzü kendi istediğiniz ölçülerde özel yaptırabilirsiniz. Bunun için bir mezuradan yardım alarak göz mesafeniz ve göz çevrenizi kaplayacak gözlük camı ölçülerini ölçebilir ve bir gözlük satıcısına giderek istediğiniz ölçüleri verebilirsiniz. Böylece tam ölçülere sahip olduğunuz bir gözlüğünüz olmuş olur.