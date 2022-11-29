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Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:00 Son Güncelleme: 29.11.2022 18:15

Maçtaki olaylarla ilgili toplam gözaltı sayısı 25’e yükseldi

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylarla ilgili 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İfadeler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 25’e yükseldi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Maçtaki olaylarla ilgili toplam gözaltı sayısı 25’e yükseldi

Spor Toto 1'inci Lig'de geçtiğimiz Pazar günü Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Sahaya inen Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. 690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fişekleri stada sırt çantasında sokan ambulans şoförleri Anıl G. (25) ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kamera incelemesini sürdüren polis, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 9 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 4 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan maçın ardından statta yapılan aramalarda bulunan ve stada kaçak şekilde sokulduğu tespit edilen bazıları kullanılmış sis bombası, meşale, torpil ve işaret fişeği de incelemeye alındı.

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Maçtaki olaylarla ilgili toplam gözaltı sayısı 25’e yükseldi
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