Grafik tasarım taban puanları 2022: Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için kollarını sıvadı. Bu kapsamda üniversitede grafik tasarım bölümünü tercih etmek isteyenler, gözlerini geçmiş yılların grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevirdi. Devlet, vakıf ve özel üniversitelere ait puanlar her yıl olduğu gibi tercihlerin başlamasından hemen önce adaylara duyurulacak. Öğrenciler, tercihlerini geçtiğimiz yıl okullara alınan öğrencilerin taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yapacak. Peki; Grafik tasarım taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Grafik tasarım taban puanları listesi, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI 2022
GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI (4 YILLIK) İÇİN TIKLAYINIZ...
GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI (4 YILLIK) İÇİN TIKLAYINIZ...
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
4 YILLIK GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
10+0
10+0
6+0
|10
10
10
6
|220.089
229.460
263.000
122.128
|319,12201
301,50719
280,82888
331,63472
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|30+0
10+0
15+0
18+0
|21
6
1
18
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
403.748
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
237,22931
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
3+0
3+0
3+0
|5
3
3
3
|4.247
7.496
22.800
20.883
|461,49643
430,83092
393,09161
418,51015
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|EA
|6+0
3+0
3+0
3+0
|6
3
3
3
|133.703
117.130
120.000
118.328
|349,49607
339,86740
324,03232
333,82315
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|191.021
190.191
173.000
129.021
|328,29759
312,71743
304,27707
327,91342
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|EA
|4+0
—
—
—
|4
—
—
—
|228.469
—
—
—
|316,61606
—
—
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|27+0
22+0
22+0
22+0
|27
22
22
22
|257.946
263.224
194.000
189.595
|308,51046
293,20880
298,13082
299,74451
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4+0
5+0
5+0
5+0
|4
5
5
5
|299.608
374.328
380.000
296.176
|298,17120
271,52271
259,65614
264,07052
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|EA
|40+1
30+1
—
—
|41
31
—
—
|355.232
384.240
—
—
|286,14097
269,90004
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)
|EA
|6+1
6+1
6+1
6+1
|7
7
7
7
|425.882
427.001
424.000
240.741
|273,13579
263,36127
253,29910
280,97742
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|EA
|20+1
—
—
—
|21
—
—
—
|559.596
—
—
—
|253,09894
—
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
22
30
|672.427
791.123
Dolmadı
329.251
|239,37821
220,24372
Dolmadı
255,19360
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|37+0
8+0
17+0
17+0
|37
8
10
17
|779.016
788.544
Dolmadı
476.877
|228,32162
220,80137
Dolmadı
210,59712
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|885.352
—
—
—
|219,02340
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|6+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|4+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|30+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|7+0
7+0
7+0
10+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|3+0
3+0
3+0
5+0
|—
1
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|EA
|5+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
2 YILLIK GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|424,94892
395,71799
|76.387
93.966
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|371,38492
317,79103
|176.074
310.650
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|369,58464
375,56199
|180.661
129.539
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|368,30299
338,75916
|184.017
225.686
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|331,03441
305,59259
|308.629
374.769
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|328,61009
323,71474
|319.210
283.659
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|323,98055
330,78705
|340.427
254.768
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|319,05080
328,58748
|364.302
263.472
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
| Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|315,71033
311,22445
|381.624
343.499
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
| Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|313,01381
306,68990
|396.398
368.454
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
2+0
|4
2
|310,99680
315,02321
|407.769
324.120
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|310,53401
312,08399
|410.408
339.118
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|309,79238
281,60765
|414.665
544.664
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|306,62812
281,11084
|433.574
548.890
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|304,82525
294,50743
|444.409
445.196
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0
8+0
|12
8
|303,72215
297,19100
|451.303
426.915
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0
8+0
|12
8
|302,43686
292,29087
|459.658
460.814
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|300,69661
281,18243
|470.929
548.228
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|11+0
6+0
|11
6
|299,93821
302,83834
|476.033
391.056
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|299,82287
282,85275
|476.834
534.061
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|294,87337
288,18711
|510.871
491.334
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|293,53177
291,07059
|520.437
469.676
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|293,14459
274,46471
|523.187
608.547
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|292,60880
292,73996
|527.037
457.575
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|10+0
6+0
|10
6
|292,10318
292,00057
|530.723
462.915
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|11+0
6+0
|11
6
|289,65537
276,61788
|549.199
588.542
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|289,47999
283,71169
|550.550
527.070
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|289,07569
279,05210
|553.719
566.584
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|288,97070
279,44650
|554.544
563.136
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,34881
276,52338
|559.273
589.410
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
6+0
|9
6
|287,33796
279,55986
|567.048
562.157
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|284,64877
270,06959
|588.428
650.949
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|283,45083
273,18726
|598.209
620.551
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|283,32319
272,71143
|599.280
625.123
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|281,89497
279,84922
|610.998
559.705
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,67943
270,26276
|629.732
649.034
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|275,05172
267,03089
|670.130
681.922
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|272,56551
—
|692.699
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|269,48228
275,69628
|721.598
597.006
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|264,58729
254,85820
|769.749
818.548
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|264,37795
256,02779
|771.841
804.469
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|260,48805
251,87046
|811.899
855.479
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|259,52865
253,29442
|822.171
837.765
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|258,14070
264,12948
|837.039
712.452
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|256,42592
251,14555
|855.431
864.474
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|256,16808
250,16278
|858.189
876.735
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|255,77627
—
|862.497
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|254,61929
256,95436
|875.298
793.541
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|252,32544
244,26946
|901.162
951.982
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|248,47644
243,94129
|945.243
956.208
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|246,94570
237,58643
|962.933
1.037.765
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
72+0
|68
72
|246,59219
218,52169
|967.000
1.300.865
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|246,21624
239,83128
|971.367
1.008.945
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|243,05612
237,91054
|1.008.811
1.033.563
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|242,86904
237,62750
|1.010.998
1.037.236
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|241,25597
230,32445
|1.030.253
1.133.715
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|35+0
12+0
|35
12
|240,12990
236,35452
|1.043.616
1.053.516
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|240,06342
237,89295
|1.044.413
1.033.787
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|239,25109
234,57545
|1.054.255
1.076.802
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|237,57423
230,81209
|1.074.296
1.127.008
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
—
|30
—
|236,81716
—
|1.083.525
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|235,71300
226,19149
|1.097.014
1.191.490
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|234,90492
221,62253
|1.106.808
1.257.040
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|230,98926
220,88918
|1.155.624
1.267.511
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|230,17452
222,10196
|1.166.034
1.250.189
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|26+0
12+0
|26
12
|230,07147
228,04475
|1.167.357
1.165.298
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
—
|37
—
|228,47173
—
|1.187.909
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,22998
220,86363
|1.190.989
1.267.852
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,03820
219,57317
|1.193.530
1.286.214
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|227,99830
231,73204
|1.194.076
1.114.587
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|224,75238
220,70446
|1.236.981
1.270.181
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|224,30853
218,91148
|1.242.914
1.295.460
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|224,28199
220,75472
|1.243.267
1.269.439
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|224,20464
219,49403
|1.244.322
1.287.262
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,79443
224,09269
|1.249.635
1.221.714
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
—
|25
—
|223,48034
—
|1.253.863
—
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,44256
217,40071
|1.254.402
1.316.560
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
25+0
|33
25
|222,31619
217,47044
|1.269.417
1.315.612
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|221,26322
219,48448
|1.283.677
1.287.390
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|45+0
—
|45
—
|220,61425
—
|1.292.335
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|220,56242
210,56714
|1.293.043
1.414.183
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|220,34109
219,20387
|1.296.029
1.291.338
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|220,08263
216,91669
|1.299.591
1.323.309
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|219,64627
211,74619
|1.305.411
1.397.065
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|219,38210
217,87540
|1.308.926
1.309.988
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
40+1
|62
41
|218,03000
219,15627
|1.326.954
1.292.028
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|217,85404
214,19830
|1.329.250
1.361.692
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|49+0
72+0
|49
40
|217,57539
—
|1.332.870
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|216,52574
—
|1.347.024
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
—
|68
—
|215,37811
—
|1.362.712
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|213,73579
217,09148
|1.385.263
1.320.910
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|213,19317
214,06182
|1.392.485
1.363.755
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|29+0
14+0
|29
14
|212,93104
231,05254
|1.396.071
1.123.729
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
44+0
|59
44
|212,10292
200,83073
|1.407.622
1.561.510
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
37+0
|59
37
|211,71255
184,06981
|1.412.949
1.741.330
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|210,09577
203,88635
|1.435.402
1.514.537
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|17+0
10+0
|17
10
|208,56348
222,55216
|1.456.956
1.243.740
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
51+0
|51
21
|207,71499
—
|1.469.028
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
45+0
|51
45
|207,28707
191,40195
|1.475.008
1.692.022
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|205,72324
204,55996
|1.497.366
1.504.154
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|205,13889
200,19972
|1.505.725
1.570.959
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|203,65956
—
|1.526.712
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|10+0
24+0
|10
21
|202,65056
—
|1.541.342
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|49+0
15+0
|49
9
|200,74863
—
|1.568.796
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
—
|29
—
|200,11671
—
|1.577.779
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|2+0
—
|2
—
|199,65998
—
|1.584.161
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|197,05168
198,12691
|1.620.416
1.602.186
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|196,43645
190,32115
|1.628.551
1.703.188
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|196,27414
203,02414
|1.630.672
1.527.755
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|195,67231
201,72724
|1.638.440
1.547.722
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|194,86353
183,79599
|1.648.726
1.742.031
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|59+0
—
|59
—
|192,10667
—
|1.680.082
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|191,52047
204,50562
|1.686.018
1.504.980
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|190,74109
186,17461
|1.693.510
1.733.397
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,18525
195,12204
|1.698.355
1.645.697
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|187,91760
191,55040
|1.715.011
1.690.376
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|2+0
—
|—
0
|—
—
|—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|1
—
|—
—
|—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
—
|8
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|31
52
|Dolmadı
188,43829
|Dolmadı
1.719.411
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|35+1
35+1
|31
36
|Dolmadı
173,70176
|Dolmadı
1.756.780
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
—
|1
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|46
62
|Dolmadı
179,24841
|Dolmadı
1.749.653
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|15
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|30+1
40+1
|8
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|43
52
|Dolmadı
190,95445
|Dolmadı
1.696.813
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
16+0
|12
10
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|26+0
6+0
|22
2
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
27+0
|15
3
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
—
|26
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
—
|23
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
20+0
|26
6
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
12+0
|7
2
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
21+0
|24
7
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
13+0
|19
8
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
36+0
|14
16
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
4+0
|18
1
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|28
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
60+2
|44
46
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1
—
|20
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
60+2
|40
26
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|51
62
|Dolmadı
190,01965
|Dolmadı
1.706.057
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
27+0
|10
9
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|10+0
6+0
|9
6
|Dolmadı
211,15316
|Dolmadı
1.405.619
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|17+0
15+0
|3
13
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—