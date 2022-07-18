Grafik tasarım taban puanları 2022: Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için kollarını sıvadı. Bu kapsamda üniversitede grafik tasarım bölümünü tercih etmek isteyenler, gözlerini geçmiş yılların grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevirdi. Devlet, vakıf ve özel üniversitelere ait puanlar her yıl olduğu gibi tercihlerin başlamasından hemen önce adaylara duyurulacak. Öğrenciler, tercihlerini geçtiğimiz yıl okullara alınan öğrencilerin taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yapacak. Peki; Grafik tasarım taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Grafik tasarım taban puanları listesi, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…