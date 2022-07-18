Haberler Yaşam Haberleri Grafik tasarım taban puanları 2022: Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:53

Grafik tasarım taban puanları 2022: Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aldıkları puan ile nereleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda puanı en çok merak edilen bölümlerden biri grafik tasarım oldu. Peki; Grafik tasarım taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…

Grafik tasarım taban puanları 2022: Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için kollarını sıvadı. Bu kapsamda üniversitede grafik tasarım bölümünü tercih etmek isteyenler, gözlerini geçmiş yılların grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevirdi. Devlet, vakıf ve özel üniversitelere ait puanlar her yıl olduğu gibi tercihlerin başlamasından hemen önce adaylara duyurulacak. Öğrenciler, tercihlerini geçtiğimiz yıl okullara alınan öğrencilerin taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yapacak. Peki; Grafik tasarım taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Grafik tasarım taban puanları listesi, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI 2022

GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI (4 YILLIK) İÇİN TIKLAYINIZ...

GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI (4 YILLIK) İÇİN TIKLAYINIZ...

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

4 YILLIK GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
10+0
10+0
6+0		 10
10
10
6		 220.089
229.460
263.000
122.128		 319,12201
301,50719
280,82888
331,63472
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 30+0
10+0
15+0
18+0		 21
6
1
18		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
403.748		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
237,22931
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
3+0
3+0
3+0		 5
3
3
3		 4.247
7.496
22.800
20.883		 461,49643
430,83092
393,09161
418,51015
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 EA 6+0
3+0
3+0
3+0		 6
3
3
3		 133.703
117.130
120.000
118.328		 349,49607
339,86740
324,03232
333,82315
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 191.021
190.191
173.000
129.021		 328,29759
312,71743
304,27707
327,91342
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 EA 4+0


 4


 228.469


 316,61606
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 27+0
22+0
22+0
22+0		 27
22
22
22		 257.946
263.224
194.000
189.595		 308,51046
293,20880
298,13082
299,74451
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 4+0
5+0
5+0
5+0		 4
5
5
5		 299.608
374.328
380.000
296.176		 298,17120
271,52271
259,65614
264,07052
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı EA 40+1
30+1

 41
31

 355.232
384.240

 286,14097
269,90004
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) EA 6+1
6+1
6+1
6+1		 7
7
7
7		 425.882
427.001
424.000
240.741		 273,13579
263,36127
253,29910
280,97742
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı EA 20+1


 21


 559.596


 253,09894
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
22
30		 672.427
791.123
Dolmadı
329.251		 239,37821
220,24372
Dolmadı
255,19360
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 37+0
8+0
17+0
17+0		 37
8
10
17		 779.016
788.544
Dolmadı
476.877		 228,32162
220,80137
Dolmadı
210,59712
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 21+0


 21


 885.352


 219,02340
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 EA 6+0








GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 4+0








YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 30+0








ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 EA 7+0
7+0
7+0
10+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 3+0
3+0
3+0
5+0
1
0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 EA 5+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı

2 YILLIK GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 424,94892
395,71799		 76.387
93.966
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 371,38492
317,79103		 176.074
310.650
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 369,58464
375,56199		 180.661
129.539
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 368,30299
338,75916		 184.017
225.686
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 331,03441
305,59259		 308.629
374.769
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 328,61009
323,71474		 319.210
283.659
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 323,98055
330,78705		 340.427
254.768
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 319,05080
328,58748		 364.302
263.472
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 315,71033
311,22445		 381.624
343.499
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 313,01381
306,68990		 396.398
368.454
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
2+0		 4
2		 310,99680
315,02321		 407.769
324.120
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 310,53401
312,08399		 410.408
339.118
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 309,79238
281,60765		 414.665
544.664
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 306,62812
281,11084		 433.574
548.890
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 304,82525
294,50743		 444.409
445.196
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0
8+0		 12
8		 303,72215
297,19100		 451.303
426.915
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0
8+0		 12
8		 302,43686
292,29087		 459.658
460.814
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 300,69661
281,18243		 470.929
548.228
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 11+0
6+0		 11
6		 299,93821
302,83834		 476.033
391.056
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 299,82287
282,85275		 476.834
534.061
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 294,87337
288,18711		 510.871
491.334
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 293,53177
291,07059		 520.437
469.676
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 293,14459
274,46471		 523.187
608.547
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 292,60880
292,73996		 527.037
457.575
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 10+0
6+0		 10
6		 292,10318
292,00057		 530.723
462.915
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 11+0
6+0		 11
6		 289,65537
276,61788		 549.199
588.542
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 289,47999
283,71169		 550.550
527.070
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 289,07569
279,05210		 553.719
566.584
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 288,97070
279,44650		 554.544
563.136
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,34881
276,52338		 559.273
589.410
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
6+0		 9
6		 287,33796
279,55986		 567.048
562.157
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 284,64877
270,06959		 588.428
650.949
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 283,45083
273,18726		 598.209
620.551
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 283,32319
272,71143		 599.280
625.123
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 281,89497
279,84922		 610.998
559.705
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,67943
270,26276		 629.732
649.034
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
55+2		 62
57		 275,05172
267,03089		 670.130
681.922
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 272,56551
 692.699
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 269,48228
275,69628		 721.598
597.006
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 264,58729
254,85820		 769.749
818.548
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 264,37795
256,02779		 771.841
804.469
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Grafik Tasarımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 260,48805
251,87046		 811.899
855.479
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 259,52865
253,29442		 822.171
837.765
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 258,14070
264,12948		 837.039
712.452
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50+2
40+1		 52
41		 256,42592
251,14555		 855.431
864.474
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Grafik Tasarımı TYT 40+1
40+1		 41
41		 256,16808
250,16278		 858.189
876.735
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Grafik Tasarımı TYT 40+1
 41
 255,77627
 862.497
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 254,61929
256,95436		 875.298
793.541
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Grafik Tasarımı TYT 55+2
55+2		 57
57		 252,32544
244,26946		 901.162
951.982
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 248,47644
243,94129		 945.243
956.208
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 246,94570
237,58643		 962.933
1.037.765
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
72+0		 68
72		 246,59219
218,52169		 967.000
1.300.865
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50+2
45+2		 52
47		 246,21624
239,83128		 971.367
1.008.945
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 243,05612
237,91054		 1.008.811
1.033.563
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 242,86904
237,62750		 1.010.998
1.037.236
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 241,25597
230,32445		 1.030.253
1.133.715
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 35+0
12+0		 35
12		 240,12990
236,35452		 1.043.616
1.053.516
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 240,06342
237,89295		 1.044.413
1.033.787
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 239,25109
234,57545		 1.054.255
1.076.802
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 237,57423
230,81209		 1.074.296
1.127.008
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0
 30
 236,81716
 1.083.525
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 235,71300
226,19149		 1.097.014
1.191.490
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40+1
40+1		 41
41		 234,90492
221,62253		 1.106.808
1.257.040
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 230,98926
220,88918		 1.155.624
1.267.511
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 230,17452
222,10196		 1.166.034
1.250.189
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 26+0
12+0		 26
12		 230,07147
228,04475		 1.167.357
1.165.298
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
 37
 228,47173
 1.187.909
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,22998
220,86363		 1.190.989
1.267.852
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,03820
219,57317		 1.193.530
1.286.214
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 227,99830
231,73204		 1.194.076
1.114.587
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 224,75238
220,70446		 1.236.981
1.270.181
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN) Grafik Tasarımı TYT 60+2
50+2		 62
52		 224,30853
218,91148		 1.242.914
1.295.460
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 224,28199
220,75472		 1.243.267
1.269.439
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 224,20464
219,49403		 1.244.322
1.287.262
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,79443
224,09269		 1.249.635
1.221.714
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
 25
 223,48034
 1.253.863
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,44256
217,40071		 1.254.402
1.316.560
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0
25+0		 33
25		 222,31619
217,47044		 1.269.417
1.315.612
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 221,26322
219,48448		 1.283.677
1.287.390
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı TYT 45+0
 45
 220,61425
 1.292.335
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN) Grafik Tasarımı TYT 40+1
30+1		 41
31		 220,56242
210,56714		 1.293.043
1.414.183
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 220,34109
219,20387		 1.296.029
1.291.338
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
45+2		 52
47		 220,08263
216,91669		 1.299.591
1.323.309
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 219,64627
211,74619		 1.305.411
1.397.065
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 219,38210
217,87540		 1.308.926
1.309.988
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
40+1		 62
41		 218,03000
219,15627		 1.326.954
1.292.028
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 217,85404
214,19830		 1.329.250
1.361.692
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 49+0
72+0		 49
40		 217,57539
 1.332.870
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 40+1
 41
 216,52574
 1.347.024
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
 68
 215,37811
 1.362.712
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 80+2
60+2		 82
62		 213,73579
217,09148		 1.385.263
1.320.910
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 213,19317
214,06182		 1.392.485
1.363.755
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 29+0
14+0		 29
14		 212,93104
231,05254		 1.396.071
1.123.729
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
44+0		 59
44		 212,10292
200,83073		 1.407.622
1.561.510
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
37+0		 59
37		 211,71255
184,06981		 1.412.949
1.741.330
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 210,09577
203,88635		 1.435.402
1.514.537
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 17+0
10+0		 17
10		 208,56348
222,55216		 1.456.956
1.243.740
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
51+0		 51
21		 207,71499
 1.469.028
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
45+0		 51
45		 207,28707
191,40195		 1.475.008
1.692.022
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 55+2
55+2		 57
57		 205,72324
204,55996		 1.497.366
1.504.154
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 205,13889
200,19972		 1.505.725
1.570.959
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40+1
 41
 203,65956
 1.526.712
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 10+0
24+0		 10
21		 202,65056
 1.541.342
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 49+0
15+0		 49
9		 200,74863
 1.568.796
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 29+0
 29
 200,11671
 1.577.779
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 2+0
 2
 199,65998
 1.584.161
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 197,05168
198,12691		 1.620.416
1.602.186
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 196,43645
190,32115		 1.628.551
1.703.188
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
55+2		 62
57		 196,27414
203,02414		 1.630.672
1.527.755
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 195,67231
201,72724		 1.638.440
1.547.722
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 194,86353
183,79599		 1.648.726
1.742.031
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 59+0
 59
 192,10667
 1.680.082
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 35+1
35+1		 36
36		 191,52047
204,50562		 1.686.018
1.504.980
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 190,74109
186,17461		 1.693.510
1.733.397
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,18525
195,12204		 1.698.355
1.645.697
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 187,91760
191,55040		 1.715.011
1.690.376
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0


İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 2+0
0

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 1+0


NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 1+0
 1

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0


YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0


ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0
 8
 Dolmadı
 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 31
52		 Dolmadı
188,43829		 Dolmadı
1.719.411
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Grafik Tasarımı TYT 35+1
35+1		 31
36		 Dolmadı
173,70176		 Dolmadı
1.756.780
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0
 1
 Dolmadı
 Dolmadı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 46
62		 Dolmadı
179,24841		 Dolmadı
1.749.653
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 15
 Dolmadı
 Dolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 30+1
40+1		 8
17		 Dolmadı
 Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Grafik Tasarımı TYT 50+2
50+2		 43
52		 Dolmadı
190,95445		 Dolmadı
1.696.813
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 17+0
16+0		 12
10		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 26+0
6+0		 22
2		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
27+0		 15
3		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)		 TYT 29+0
 26
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 30+0
 23
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
20+0		 26
6		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 37+0
12+0		 7
2		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 29+0
21+0		 24
7		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 51+0
13+0		 19
8		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
36+0		 14
16		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0
4+0		 18
1		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 28
 Dolmadı
 Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
60+2		 44
46		 Dolmadı
 Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40+1
 20
 Dolmadı
 Dolmadı
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
60+2		 40
26		 Dolmadı
 Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 51
62		 Dolmadı
190,01965		 Dolmadı
1.706.057
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
27+0		 10
9		 Dolmadı
 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 10+0
6+0		 9
6		 Dolmadı
211,15316		 Dolmadı
1.405.619
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 17+0
15+0		 3
13		 Dolmadı
 Dolmadı
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Grafik tasarım taban puanları 2022: Grafik tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
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