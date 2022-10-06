GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2022: ABD yeşil kart - Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi?

Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde edilebiliyor. Her yıl belirli tarihlerde alınan Green Card başvuruları, online ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Binlerce vatandaşın merakla beklediği DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı. Başvuru yapmak isteyenler, Green Card başvuru şartları, ücreti ve gerekli belgeler için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi ve başvuru şartları nelerdir? Green Card başvuru çekiş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DV 2024 Green Card başvuru ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler…
2022 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihleri, geçtiğmiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.
Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde son bulacak.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.
Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.
DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.
En az lise mezunu olmak.
Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.
18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.
Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.
Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.
Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.
GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?
Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.
Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.
GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?
Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.