Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama ekranı

Yeşil Kart sürecinde sona yaklaşıldı. ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvuru işlemleri, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Amerika'da kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etme fırsatı sunan çekilişin hangi tarihte yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2024 Green Card sonuç tarihi...