Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları sorgulama ekranı

Yeşil Kart sürecinde sona yaklaşıldı. ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvuru işlemleri, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Amerika'da kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etme fırsatı sunan çekilişin hangi tarihte yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2024 Green Card sonuç tarihi...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2025 Green Card başvuruları, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini DV Lottery https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden tamamladı.
Belirlenen takvime göre Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.
Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.
DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI