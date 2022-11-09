Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz yaşama ve çalışma hakkı için başvuru yapan binlerce vatandaş, DV 2024 Green Card başvuru sonuçları açıklanma tarihi için arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda ''ABD Yeşil Kart - Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
GREEN CARD BAŞVURULARI SONA ERDİ!
DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz Ekim ayında ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.
Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV2024 Green Card çekilişi başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile 20:00'de sona erdi.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 Green Card çekiliş takvimine göre, çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://dvprogram.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.
Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.
DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.
En az lise mezunu olmak.
Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.
18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.
Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.
Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.
Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.
GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?
Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.
Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.
GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?
Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır.
Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.