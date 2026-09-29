Grip kapıda, aşı zamanı

Sonbaharın gelmesiyle grip
sezonu için kritik dönem başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşısı için eylül ve ekim aylarının en uygun zaman olduğunu belirterek "Grip; zatürre, bronşit, KOAH
ve astım ataklarına, hatta ağır vakalarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle 65 yaş üzerindekiler ile kronik hastalığı bulunanlar dikkat etmeli" dedi. Grip aşısında geri ödeme kapsamında bulunan gruplara da dikkat çeken Özlü, 65 yaş üzerindeki kişiler ile kronik hastalığı bulunanların, hekim reçetesiyle aşılarını eczanelerden ücretsiz alabileceğini belirtti. Grip aşısının her yıl tekrarlanması gerektiğini belirten Özlü, "Aşıların 6-8 aylık bir koruması var. Gebeler ve aspirin kullanmak zorunda olan 18 yaş altındaki çocuklar için de aşı yapılması lazım. Ayrıca aşırı kilolu kişilerde de grip ağır seyredebilir" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör