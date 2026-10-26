GS-FB derbi günü! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele öncesinde muhtemel 11'ler, eksik oyuncular ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, kanaldan canlı olarak takip edilebilecek.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.
Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.