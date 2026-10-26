GS-FB derbi günü! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.