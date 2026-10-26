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Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:42

GS-FB derbi günü! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona eriyor. Ligin 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak dev karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli ekiplerin sahaya hangi kadrolarla çıkacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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GS-FB derbi günü! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...
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Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele öncesinde muhtemel 11'ler, eksik oyuncular ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, kanaldan canlı olarak takip edilebilecek.

DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

AKE VE ASENSIO DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PUAN DURUMU

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 19 puan toplama başarısı gösterdi. Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 16 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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GS-FB derbi günü! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
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