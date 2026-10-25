GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın bilgileri ve hakem kadrosu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadelede iki takım da kritik derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın mücadelesi futbolseverlerle buluşacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.