Haberler Yaşam Haberleri GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.10.2026 16:30

GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Ligin 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise “GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
  • ABONE OL

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın bilgileri ve hakem kadrosu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadelede iki takım da kritik derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

GS-FB DERBİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın mücadelesi futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın platformuna erişimi bulunması gerekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLU!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Okan Buruk ile İsmail Kartal'ın derbi karnesi

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA