GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın bilgileri ve hakem kadrosu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadelede iki takım da kritik derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.