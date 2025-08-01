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Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:52

GSB KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Tercihlerin başlamasıyla KYK yurt başvuru tarihleri bekleniyor!

Üniversiteler için tercih işlemleri başladı. KYK yurt başvuruları, YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından gündemde yerini aldı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bu süreçte gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) yapacağı son açıklamalara çevrildi. Peki, GSB tarafından KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

GSB KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Tercihlerin başlamasıyla KYK yurt başvuru tarihleri bekleniyor!

2025-2026 eğitim-öğretim yılında KYK yurtlarında kalmayı planlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuracağı başvuru takvimini merakla bekliyor. Üniversite kayıt tarihleri yaklaşırken, KYK yurt başvurularının başlama zamanı, başvuru şekli ve gerekli evraklar gündemde önemli bir yer tuttu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman açılacak ve başvuru süreci nasıl gerçekleşecek?

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihleri henüz belli olmadı fakat 2025-2026 KYK yurt başvuruları genellikle ÖSYM'nin üniversite sonuçlarının açıklanmasından sonra başlıyor. Geçen yıl başvurular 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Kesin tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. Başvuruları kaçırmamak için GSB'nin resmi sitesi (kygm.gsb.gov.tr), sosyal medya hesapları ve e-Devlet duyuruları takip edilmelidir.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, tamamen e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için aktif bir e-Devlet hesabına sahip olmaları şart. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:

e-Devlet Girişi: Öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden kimlikleriyle şifre alabilir ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza gibi alternatif giriş yöntemlerini kullanabilir.

Yurt Başvuru Sayfasına Erişim: e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvurusu" hizmetine ulaşılmalı.

Başvuru Formunun Doldurulması: Başvuru formunda öğrencinin kişisel bilgileri, aile durumu ve eğitim bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı. Hatalı veya eksik bilgi, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Yurt Tercihleri: Öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversiteye yakın olan 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip veya 6. tip KYK yurtları arasından tercih yapabilir. Tercihler, yurtların konumu ve özelliklerine göre sıralanmalı.

Başvuru Onayı: Form doldurulduktan ve tercihler yapıldıktan sonra başvuru onaylanarak tamamlanır. Başvuru numarası alınarak süreç takip edilebilir.

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GSB KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Tercihlerin başlamasıyla KYK yurt başvuru tarihleri bekleniyor!
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