GSB KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Tercihlerin başlamasıyla KYK yurt başvuru tarihleri bekleniyor!

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihleri henüz belli olmadı fakat 2025-2026 KYK yurt başvuruları genellikle ÖSYM'nin üniversite sonuçlarının açıklanmasından sonra başlıyor. Geçen yıl başvurular 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Kesin tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. Başvuruları kaçırmamak için GSB'nin resmi sitesi (kygm.gsb.gov.tr), sosyal medya hesapları ve e-Devlet duyuruları takip edilmelidir.