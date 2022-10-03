GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı için başvurular, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada başvuruda bulunan binlerce aday, GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı şeklinde araştırmalar yapıyor. Sonuçlara, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacağı bildirilmişti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları için tarih açıklaması gelmedi. Başvuru sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı başvuru sonuçları, e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ