GTA 5 Sistem Gereksinimleri - GTA 5 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

GTA 5 oyunu dünyanın en çok satan oyunları arasında yer alır ve çoğu kullanıcı tarafından sistem gereksinimleri merak edilir. Bu durumda kullanıcılar bu oyun ile ilgili internette detaylı araştırma yaparlar. GTA 5 kaç GB ram istiyor ve minimum PC gereksinimleri neler soruları da bu konu hakkında oyuncuların araştırma alanına girmiştir. Peki GTA 5 PC kaldırır mı veya kaç FPS soruları da konuyla ilgilenen kişilerin merak ettiği sorular arasında yer almıştır. Bu yazımızda sizler için Grand Theft Auto olarak da bilinen oyunun sistem gereksinimleri hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. GTA 5 sistem gereksinimleri sizlerle...

GTA 5 Sistem Gereksinimleri

Açılımı Grand Theft Auto olarak bilinen GTA 5 sistem gereksinimleri kullanıcılar tarafından sıkça merak edilip, araştırılmıştır. Grand Theft Auto önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir;

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core i5 3470 / AMD X8 FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 minimum sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir;

İşletim Sistemi : Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 / AMD Phenom 9850

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu

GTA 5 PC Kaldırır Mı

Oyuncuların sıklıkla oynadığı GTA 5 PC kaldırır mı sorusu merak edilen konular arasında yer almıştır. Bu konuda PC minimum düzeyde 4 GB ram kapasitesine sahip olması gerekmiştir.

GTA 5 Kaç GB Ram İstiyor

GTA 5 oyununun kaç GB ram istiyor olduğu, özellikle oyuncuların araştırdığı konulardan birisidir. Severek oynanan bu oyunda minimum düzeyde 4 GB ram, maksimum düzeyde de 8 GB ram yeterli olacaktır.

GTA 5 Kaç FPS

GTA 5 oyuncularının merak ettiği konular arasında bu oyunun kaç FPS olduğudur. Bu durumda 1080p Ultra 70-80 FPS alabilirsiniz.