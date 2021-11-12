Gül ve aşk şiiri için taciz davası açıldı

Ankara'da evli öğretmen F.G.M., 1.5 ay arayla kendisine gönderilen aşk şiiri ve gül buketinin izini sürdü. Çiçekçideki kamera görüntülerinde, gönderenin okulda görevli evli temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı
Ankara'da, özel okulda görev yapan, matematik öğretmeni evli F.G.M. (30), 1.5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü.
F.G.M., gülleri önce aynı kurumun başka şubesinde görev yapan öğretmen eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi. F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü. Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti. F.G.M., çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli evli temizlik görevlisi B.Ş. (42) olduğunu gördü. F.G.M., suç duyurusunda bulundu. Temizlik görevlisi B.Ş. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'KOCASI ŞANTAJ YAPTI'
B.Ş. ise ifadesinde, gül buketlerini kendisinin gönderdiğini; ancak F.G.M.'nin evli olduğunu bilmediğini söyledi. B.Ş. ayrıca F.G.M.'nin eşi A.M.'nin olaydan sonra kendisi ile irtibata geçtiğini, kamera görüntüleri ve gönderdiği özür mesajını kendi eşine göndereceğini söyleyerek, şantajda bulunduğu iddia edip, şikayetçi oldu. F.G.M.'nin eşi A.M. hakkında da 'şantaj' suçundan dava açıldı. Savcı, temizlik görevlisi B.Ş.'nin aynı kurumda görev yaptığı F.G.M.'ye yönelik eyleminde mevcut delil durumu itibarıyla suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını, A.M.'nin ise üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Matematik öğretmeni F.G.M.'nin avukatı Cem Aykaç, "Cinsel saldırı suçları genelde temas içerir. Cinsel taciz suçunda bir temas olma zorunluluğu yoktur. Yargıtay'ın daha önce benzer dosyalarda verdiği kararlar var. Savcı, 'Bu kişi cinsel tacizden yargılanmalıdır' dedi. Kamu davası devam diyor" dedi.