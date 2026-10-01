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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Gülaçtı cinayetinde karar: Ağırlaştırılmış müebbet

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Gülaçtı cinayetinde karar: Ağırlaştırılmış müebbet
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Ankara'da geçtiğimiz yıl işyerinde tabancayla vurularak katledilen Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayeti davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fuat Yıldırım'ın indirim uygulanmaksızın "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Geçen yıl 27 Kasım'da Ankara'da yaşanan olayda, Fuat Yıldırım (51) sahibi olduğu matbaa dükkânında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin yargılama sürerken, savcılık makamı Yıldırım'ın, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etmişti.
#ANKARA
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Gülaçtı cinayetinde karar: Ağırlaştırılmış müebbet
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