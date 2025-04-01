Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayeti 19 yıl sonra çözüldü: İddianamede kan donduran mektup detayı!

MEKTUPLAR ORTAYA ÇIKTI

F.Y. ayrıca Behçet Yediminareli'nin cezaevinden Y.K.'ye yazdığı mektupları savcılığa teslim etti. İddianamede; Behçet Yediminareli'nin Y.K.'ye yazdığı mektuplarda Gülcan Alıç'ı öldüreceğini söylediği, mektuplara da kadın cinayetleriyle ilgili gazete kupürleri eklediği, Y.K. ve A.K.'nin ise Gülcan Alıç ve F.Y. hakkında bilgi vererek Behçet Yediminareli'yi kışkırttıkları belirtildi. İddianamede ayrıca A.K. ve Y.K.'nin cinayet sırasında olay yerinde olmadığı ancak olay öncesi kışkırtıcı, olay sonrası ise delilleri gizleme yönündeki fiillerinden dolayı suçun işlenmesine azmettirdikleri, diğer sanıklar gibi aynı suçtan yargılanmaları gerektiği belirtildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.