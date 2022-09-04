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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:03

Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Gülen Gözler filmi nerede, kaç yılında çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Gülen Gözler filmi için araştırmalar başladı. Başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul gibi ünlü aktörlerin bulunduğu komedi filmi önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. Peki, Gülen Gözler filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Gülen Gözler oyuncuları ve diğer detaylar haberimizde…

Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Gülen Gözler filmi nerede, kaç yılında çekildi?
Televizyon ekranlarında bu akşam Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Gülen Gözler yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in bulunduğu yapım Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşantısı anlatılıyor. Film izleyicisine bol kahkaha dolu sahneleriyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Gülen Gözler filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Gülen Gözler oyuncuları ve film hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen'dir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir.

KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Güler Gözler adlı sinema filmi saat 20:00'de başlayacak.

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Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Gülen Gözler filmi nerede, kaç yılında çekildi?
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