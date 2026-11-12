Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caniden pişkin savunma: ‘Kolyeyi verseydi gidecektim’

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık tarihinde Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş (30), sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say (38) tarafından 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınarak, tutuklanan Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan ise 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Say ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere sanığa söz verdi.