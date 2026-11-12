Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caniden pişkin savunma: ‘Kolyeyi verseydi gidecektim’

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık tarihinde Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş (30), sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say (38) tarafından 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınarak, tutuklanan Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan ise 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Say ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere sanığa söz verdi.
"KOLYEYİ VERSEYDİ GİDECEKTİM"
Sanık Mehmet Say, maktülün telefonunun açılması talebinde bulunarak, "Mütalaaya katılmıyorum. Gülhan aracıma takip cihazı yerleştirmiştir, bununla ilgili özel talimat verilerek o cihazın, maktülün telefonuyla eşleştirilmesini istiyorum. Basın cımbızla laf çekip, olaylara tek taraflı bakıyor. Annem maktülün ailesiyle iletişim kurdu fakat arabuluculuk yapmak istemediler. 9 aydır cezaevinde yatıyorum, Gülhan'ı düşünmediğim bir gün yok, sürekli düşünüp, ağlıyorum. Bana istediğim kolyeyi verseydi, arkama dönüp gidecektim. O kolyeyi takıp başka erkeğin yanında dolaşması erkeklik gururumu incitti." dedi.
AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİ
Sanık avukatları, bilirkişi raporuna karşı "Yaklaşık 22 bin mesajın olduğu belirtiliyor, fakat 4-5 mesaj dosyaya eklenmiştir. Mevcut mesajlar, müvekkilin lehinedir. Ev hapsi şartıyla tahliye edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Müşteki avukatı ise bilirkişi raporuna göre, Mehmet Say'ın Gülhan Taş'ı tehdit ettiğini belirterek, Gülhan'ın da kendisinden kurtulmaya çalıştığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM
Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, avukatların tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Say'a mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma, 24 Aralık'a ertelendi.