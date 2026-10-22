Gülistan Doku yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan soruşturmada operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "resmi belgeyi imha etme", "verileri değiştirme", "suç kanıtlarını gizleme" ve "kişisel verilerin izinsiz paylaşımı" suçlamalarıyla tutuklandı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen operasyonlarda, valinin oğlu, koruma polisi, hastane başhekimi, ihraç edilen polis memurları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun bugün doğum günü. Doku, yaşasaydı bugün 28 yaşına basacaktı.