Haberler Yaşam Haberleri Gülistan Doku yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 15:49

Gülistan Doku yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı

Tunceli’de cinayete kurban giden Gülistan Doku, yaşasaydı bugün 28’inci yaşına girecekti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, yapılan tüm çalışmalara rağmen genç kızın nerede olduğuna yönelik bir emareye halen ulaşılamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gülistan Doku yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı
  • ABONE OL

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan soruşturmada operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "resmi belgeyi imha etme", "verileri değiştirme", "suç kanıtlarını gizleme" ve "kişisel verilerin izinsiz paylaşımı" suçlamalarıyla tutuklandı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen operasyonlarda, valinin oğlu, koruma polisi, hastane başhekimi, ihraç edilen polis memurları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun bugün doğum günü. Doku, yaşasaydı bugün 28 yaşına basacaktı.

#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülistan Doku yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA