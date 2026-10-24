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Giriş Tarihi: 24.10.2026 23:58

Güller ve Günahlar 39.bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Güller ve Günahlar dizisinin 39. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölümde Serhat’ın Kader’in kendi kızı olduğunu öğrenmesi, hikâyenin seyrinde önemli bir dönüm noktası olacak. Gelişmenin ardından gözler Güller ve Günahlar 39. bölüm izle ekranına çevrildi.

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Güller ve Günahlar 39.bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle
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Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi, 39. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Güller ve Günahlar 39. bölüm özeti ve yeni bölüm detayları araştırılıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Dizinin yeni bölümünü ve bölümden kesitleri aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz. Dizinin yeni bölümünün tamamı için resmi sitesinde yer alan platformu ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

SON BÖLÜM ÖZETİ

Berrak, Kader'in Serhat'ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan'ın Azra'ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat'ın kızıdır. Dört koldan Serhat'ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Güller ve Günahlar 39.bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle
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