Güller ve Günahlar 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 40. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini üstlendiği dizinin yeni bölümüne ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor. İzleyiciler, Güller ve Günahlar 40. bölüm fragmanına ilişkin detayları araştırıyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanını ve bölümden kesitleri aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.
Berrak, Kader'in Serhat'ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan'ın Azra'ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat'ın kızıdır. Dört koldan Serhat'ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir.