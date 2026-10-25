Güller ve Günahlar 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Berrak, Kader'in Serhat'ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan'ın Azra'ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat'ın kızıdır. Dört koldan Serhat'ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir.

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