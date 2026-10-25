Haberler Yaşam Haberleri Güller ve Günahlar 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.10.2026 00:30

Güller ve Günahlar 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm izle

Güller ve Günahlar 40. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Serhat’ın Kader’in kendi kızı olduğunu öğrenmesinin ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Güller ve Günahlar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, yeni tanıtımı bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Güller ve Günahlar 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm izle
  • ABONE OL

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 40. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini üstlendiği dizinin yeni bölümüne ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor. İzleyiciler, Güller ve Günahlar 40. bölüm fragmanına ilişkin detayları araştırıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 40. BÖLÜM FRAGMAN

Dizinin yeni bölüm fragmanını ve bölümden kesitleri aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

SON BÖLÜM ÖZETİ

Berrak, Kader'in Serhat'ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan'ın Azra'ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat'ın kızıdır. Dört koldan Serhat'ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Güller ve Günahlar 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA