İKİ AYRI UZMAN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMALAR

Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadelerine yer verilmişti. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekmişti.