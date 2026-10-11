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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Gültepe Mesire Alanı açıldı

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Gültepe Mesire Alanı açıldı
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Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nin trafik yükünü hafifleten Gültepe Otoparkı'nın açılmasının ardından Gültepe Mesire Alanı projesinin de açılışı gerçekleştirildi. Toplam 10 bin 881 metrekarelik alanda düzenleme yapılan mesire alanında, doğayla uyumlu peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Alan genelinde 353 ağaç ve 22 bin 477 çalı grubu bitkisi kullanılarak yeşil doku güçlendirildi. Otopark üstünde gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında 220 ağaç ve 5 bin 863 çalı grubu bitkisi dikildi.
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Gültepe Mesire Alanı açıldı
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