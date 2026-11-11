Gümüşhane merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Gümüşhane merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda S.Ö., A.S., O.T., M.Y. ve G.A. isimli 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

HESAPLARDA 6 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ!

Şüphelilere ait dijital materyaller ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ortaya çıkan para trafiği dikkat çekti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gümüşhane Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden A.S. ve O.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ö., M.Y. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör