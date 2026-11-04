Gümüşhane’de 4 araçlı zincirleme kaza! Araç hurdaya döndü: 3 yaralı

ŞİDDETLİ ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra Ş.Ş. idaresindeki 29 T 0001 plakalı ticari taksiye ve ardından yol kenarında park halinde bulunan 29 AE 965 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan diğer araçlarda da maddi hasar oluştu.