Gümüşhane’de 4 araçlı zincirleme kaza! Araç hurdaya döndü: 3 yaralı

Gümüşhane İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan O.S. idaresindeki 06 FLM 261 plakalı araç, kent merkezinden Bayburt istikametine ilerleyen ve karşı şeride geçmeye çalışan Z.K. yönetimindeki 29 AAN 423 plakalı otomobile çarptı.
ŞİDDETLİ ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra Ş.Ş. idaresindeki 29 T 0001 plakalı ticari taksiye ve ardından yol kenarında park halinde bulunan 29 AE 965 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan diğer araçlarda da maddi hasar oluştu.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.