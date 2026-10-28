Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametine seyir halinde olan H.B. (56) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) yaşamını yitirdi. Sürücü H.B. ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALININ DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.