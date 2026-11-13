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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Gün ışığı demansa karşı koruyor

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Gün ışığı demansa karşı koruyor
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İngiltere merkezli Independent sitesindeki habere göre daha fazla gün ışığına maruz kalmak, demans riskini azaltmak da dahil bu olumsuz etkilerle mücadele etmeye yardımcı olabilir. Birleşik Krallık'ta 90 bin kişi üzerinde yapılan ve ivmeölçer verilerine dayanan bir çalışma, bu bulguyu ortaya koydu. Sekiz yıl süren çalışmanın yayımlandığı General Psychiatry adlı akademik dergisinin yayıncısı Wiley, bulgulara ilişkin detaylı açıklamasında, "günde 0,7 saatten daha az parlak gün ışığına maruz kalmanın", obezite, alkol tüketimi ve beyin hasarı gibi demans riskini artırdığı bilinen 6 temel faktörden bile daha güçlü bir gösterge olduğunu vurguladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Gün ışığı demansa karşı koruyor
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