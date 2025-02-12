Günahların affı için eller semaya açılacak

Bugün, İslam âlemi için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili idrak ediliyor. Af ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek gecede, milyonlarca Müslüman ellerini semaya kaldırarak dua edecek, tövbe ve istiğfarda bulunacak. Arapça kökenli bir kelime olan "Berat", "temize çıkma, arınma" anlamına geliyor. Aynı zamanda ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat gecesinde, amel defterleri yazılır, dualar kabul edilir ve günahların affı için Rabb'e yakarılır. Camilerde kandil programları düzenlenirken, evlerde de bol bol Kuran-ı Kerim okunarak ibadet edilecek. Peygamber Efendimiz'in, Berat Gecesi'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."